Bundesliga: Protestwelle droht! Fliegende Schokotaler sorgen für Spielunterbrechung

Protestwelle nach DFL-Entscheid?

„Um gehört zu werden, wird man von uns nichts hören. Zumindest die ersten zwölf Minuten der Spiele am kommenden Wochenende nicht“, teilten die Fanszenen Deutschlands in einem Schreiben mit: „Wir sind nicht bereit, dem Ausverkauf des Deutschen Fußballs tatenlos zuzusehen.“

Dem war auch am Freitagabend in Gladbach so, doch nach Ablauf der zwölf Minuten wurde es kurios: Ein Schokotaler nach dem anderen flog in den Gästestrafraum - ein deutliches Zeichen in Richtung DFL.