Wilmots gibt Schalke-Mission aus: "Das ist ein Auftrag"

Der neue Sportdirektor Marc Wilmots hat die Bundesliga-Rückkehr als klares Ziel für seine Mission beim strauchelnden Zweitligisten Schalke 04 ausgegeben. „In mir steckt noch etwas blaues Blut, das bleibt für immer. Ich werde alles für den Aufstieg tun“, sagte der „Eurofighter“ bei seiner Vorstellung am Freitag. „Wir müssen eine bestimmte Qualität haben, um das zu schaffen“. Dies sei sein „Auftrag“.

Wilmots, dessen Name eng mit den größten Triumphen des Klubs verbunden ist, betonte zudem die Bedeutung seiner Aufgabe. Er wolle nicht, das Schalke "tot geht, das ist das Wichtigste. Der Verein muss weiter leben", sagte der UEFA-Cup-Sieger von 1997, der einen Vertrag über drei Jahre besitzt und in den nächsten beiden Jahren ins Oberhaus zurückkehren will.