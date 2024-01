Stellt sich HSV wieder selbst ein Bein? Walter im Brennpunkt vor Topduell auf Schalke

An und für sich könnte Tim Walter zufrieden und stolz sein. 100 Pflichtspiele als Trainer des Hamburger SV - das schaffen nicht viele.

Wenn der 48-Jährige am Samstag (ab 19.30 Uhr Live auf SPORT1 im TV und Stream sowie im Liveticker ) bei Schalke 04 „auf Bewährung“ sein Jubiläum feiert, hilft auch ein Blick auf die andere Seite: Bei den abgestürzten Königsblauen ist Karel Geraerts bereits der sechste Coach seit Juli 2021, als Walter an selber Stelle sein Debüt gab.

Gleichwohl weiß der Coach, dass er im Aufstiegsrennen als Tabellen-Dritter liefern muss. Und dass er in den ersten Spielen des Jahres nach sechs Jahren in der 2. Fußball-Bundesliga die Rückkehr ins Oberhaus partout nicht in Gefahr bringen darf.