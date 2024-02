2. Bundesliga: FCK-Pleite nach strittiger Szene - Fan-Unmut gegen Grammozis

Das Zweitliga -Topspiel zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und dem SC Paderborn blieb bis in die Schlussphase spannend - am Ende unterlagen die Roten Teufel mit 1:2 (1:0) den Gästen aus Paderborn.

Nach dem frühen Führungstreffer der Hausherren durch Verteidiger Jan Elvedi (3.) sorgte David Kinsombi nach Handspiel von Boris Tomiak per Elfmeter für den Ausgleich (65.). Visar Musliu erhöhte in der 72. Spielminute zum 1:2-Endstand.

VAR-Diskussion vor der Pause

Vor allem eine Szene kurz vor der Pause sorgte hingegen für Diskussionen. Nach einem langen Ball von Nikola Soldo startete Tymoteusz Puchacz frei in der gegnerischen Hälfte durch. An der Strafraumraumkante rauschte der Pole anschließend mit SCP-Schlussmann Pelle Boevink zusammen und kam zu Fall.

In der Folge entstanden vehemente Proteste der Lauterer, die entweder einen Elfmeter oder eine Rote Karte für den Keeper forderten. Auf den Hinweis seines Assistenten entschied Schiedsrichter Martin Pedersen auch zunächst auf Strafstoß für Kaiserslautern.

Dramatische Wende in Kaiserslautern

FCK-Akteure fordern Foul

SPORT1 -Experte Tayfun Korkut lieferte in der Halbzeitpause eine mögliche Erklärung für die Entscheidung und vermutete, dass Puchacz eventuell versucht habe, den Ball mit dem Oberarm mitzunehmen und sich somit einen regelwidrigen Vorteil verschafft habe.

„Im Endeffekt ist es jetzt auch egal“, erklärte FCK-Kapitän Jean Zimmer nach der Partie bei SPORT1 , kritisierte jedoch auch: „Ich glaube, wenn jemand so ohne Rücksicht auf Verluste aus dem Tor kommt, kann man das Foul pfeifen. Es ist dann natürlich sehr bitter, dass es Schiri-Ball für sie gibt, weil ich glaube, dass es trotzdem ein Foul war.“

„Ich finde schon, dass Pucha ( Tymoteusz Puchacz, Anm. d. Red. ) zum Ball geht und versucht, da vorbeizugehen. Natürlich ist da auch ein bisschen Ball dabei, aber so wie der Torwart rausgeht und unseren Spieler weghaut, ist das für mich ein ganz klares Foul. Egal was der Schiedsrichter daraus macht, ob er Elfmeter oder Freistoß gibt, für mich ist das ein Foul“, meinte auch Cheftrainer Dimitrios Grammozis nach dem Abpfiff des Spiels.

„Grammozis raus“ - FCK-Fans empört

Nach dem Sieg im 3:1-Sieg im Viertelfinale des DFB-Pokals unter der Woche war die Niederlage gegen den SC Paderborn bereits die zweite Niederlage in Folge in der 2. Bundesliga. Aufgrund der anhaltenden Krise zeigten sich auch die Anhänger der Pfälzer zunehmend frustriert und stimmten bereits nach dem achten Spiel unter ihrem Trainer „Grammozis raus“-Rufe an.