2. Bundesliga heute: Braunschweig - Hertha LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Am heutigen Samstag, den 24.02.24, steht in der 2. Bundesliga ein spannendes Duell an. Um 13:00 Uhr trifft Eintracht Braunschweig auf Hertha BSC. Die Berliner konnten in den letzten beiden Auswärtsspielen gegen Braunschweig trotz jeweils vier erzielten Toren nicht siegen. Eintracht Braunschweig hingegen konnte zuletzt drei Heimspiele in Folge gewinnen und blieb dabei sogar ohne Gegentor. Die Hertha verlor nur zwei ihrer letzten zwölf Zweitliga-Spiele und konnte zuletzt sogar zweimal in Folge gewinnen.

Starke Defensive gegen effiziente Offensive

Eintracht Braunschweig stellt mit nur drei Gegentoren die beste Defensive der laufenden Zweitliga-Rückrunde auf. Ein solcher Wert ist für den BTSV ein Klubrekord nach fünf Rückrunden-Spieltagen in der eingleisigen 2. Liga. Im Gegensatz dazu kassierte Hertha BSC erstmals an den ersten fünf Rückrunden-Spieltagen im Unterhaus zehn Gegentore. Trotzdem übertraf die Hertha ihren xG-Wert um 8.1 Tore und ist damit effizienter als Braunschweig, das 9.2 Tore weniger erzielte als anhand der Chancenqualität zu erwarten wäre.

Entscheidende Faktoren

In der ersten Halbzeit zeigt sich Hertha BSC stark und führt die Tabelle mit 44 Punkten an. Die Berliner erzielten auch die meisten Tore vor der Pause. Eintracht Braunschweig hingegen kassierte die meisten Gegentore in der ersten Halbzeit. Nach Seitenwechsel zeigt sich jedoch ein anderes Bild: Der BTSV kassierte die ligaweit wenigsten Gegentore, während die Hertha die drittmeisten kassierte. Interessant ist auch, dass Hertha BSC an den vergangenen zwei Spieltagen in der 2. Liga fünf Tore nach ruhendem Ball erzielte - mehr als Eintracht Braunschweig in der gesamten BL2-Saison. Fabian Reese von Hertha BSC könnte eine entscheidende Rolle spielen, er erzielte am vergangenen Spieltag seinen ersten Zweitliga-Doppelpack für die Berliner und ist mit zehn Torbeteiligungen der zweitbeste Scorer der Berliner in dieser BL2-Saison.

Wird Eintracht Braunschweig gegen Hertha BSC heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel ist nicht im Free-TV zu sehen.

2. Liga heute: Wo wird EBS gegen BSC im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann auf Sky und im Sky-Livestream verfolgt werden.

2. Bundesliga: Eintracht Braunschweig gegen Hertha BSC im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Eintracht Braunschweig gegen Hertha BSC im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights im Free-TV und in Videoclips auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel im Free-TV eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur 2. Bundesliga!

Die Highlights der Freitags- und Samstagsspiele sind an den Spieltagen 1 und 2 am Sonntagmorgen ab 9:30 Uhr in „Bundesliga Pur – 2. Bundesliga“ zu sehen, ab dem 3. Spieltag dann am Sonntagmorgen vor dem STAHLWERK Doppelpass in „Bundesliga Pur – 1. & 2. Bundesliga“ ab 08:30 Uhr.

Zudem können die Fans auf den digitalen Kanälen von SPORT1 an den Spieltagen jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.

Die Highlight-Videos stehen den Fans anschließend bis zum Saisonende auf Abruf zur freien Verfügung.

