2. Bundesliga heute: Elversberg - Osnabrück LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Heute trifft die SV 07 Elversberg auf den VfL Osnabrück in der 2. Bundesliga. Anpfiff ist um 13:30 Uhr. Elversberg konnte das Hinspiel gegen den VfL Osnabrück mit einem knappen 1:0 für sich entscheiden. Es ist die dritte gemeinsame Liga-Saison der beiden Teams, in der noch kein Team beide Liga-Spiele einer Saison gewinnen konnte. Elversberg blieb in der 3. Liga in beiden Heimspielen gegen den VfL ungeschlagen. Osnabrück muss heute auf den gesperrten Florian Kleinhansl verzichten, der bisher als einziger VfL-Spieler in allen 21 Zweitliga-Saisonspielen in der ersten Elf stand.

Form und Statistiken

Elversberg gewann nur eines seiner sieben Zweitliga-Spiele seit Anfang Dezember 2023, das aber im letzten Heimspiel mit 2:1 gegen den 1. FC Kaiserslautern. In diesem Zeitraum holte die SVE wie auch der VfL Osnabrück fünf Punkte. Osnabrück gewann nur eines seiner ersten 21 Saisonspiele in der 2. Liga, so wenige wie letztmals der FSV Frankfurt in der Saison 1994/95. Osnabrück ist seit 14 Zweitliga-Spielen sieglos, das ist laufender Klub-Negativrekord in der eingleisigen 2. Liga. Osnabrück ist als einziges Team in dieser Zweitliga-Saison noch ohne Auswärtssieg. Elversberg ist aber das drittschwächste Heimteam der Liga und holte zu Hause weniger Punkte als auswärts.

Schlüssel zum Spiel

Elversberg erzielte ein Viertel seiner 32 Saisontore in der 2. Liga per Fernschuss, das ist anteiliger Liga-Höchstwert. Osnabrück traf dagegen als einziges Team nur einmal aus der Distanz und kassierte auch die ligaweit zweitmeisten Gegentore von außerhalb des 16ers. Die Spieler der SV 07 Elversberg zogen im Schnitt pro Spiel in dieser Zweitliga-Saison 231 Sprints an, das ist Ligabestwert. Der VfL Osnabrück liegt mit 202 Sprints pro Partie nur auf Rang 16. Nur St. Pauli kam auf mehr intensive Läufe pro Partie als die SVE, der VfL ist auch in dieser Hinsicht Drittletzter. Es bleibt abzuwarten, ob Elversberg seine Stärken aus der Distanz und in der Laufintensität nutzen kann, um Osnabrück zu besiegen.

Wird SV 07 Elversberg gegen VfL Osnabrück heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel ist nicht im Free-TV zu sehen.

2. Liga heute: Wo wird ELV gegen OSN im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann auf Sky und im Sky-Livestream verfolgt werden.

2. Bundesliga: SV 07 Elversberg gegen VfL Osnabrück im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: SV 07 Elversberg gegen VfL Osnabrück im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights im Free-TV und in Videoclips auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel im Free-TV eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur 2. Bundesliga!

Die Highlights der Freitags- und Samstagsspiele sind an den Spieltagen 1 und 2 am Sonntagmorgen ab 9:30 Uhr in „Bundesliga Pur – 2. Bundesliga“ zu sehen, ab dem 3. Spieltag dann am Sonntagmorgen vor dem STAHLWERK Doppelpass in „Bundesliga Pur – 1. & 2. Bundesliga“ ab 08:30 Uhr.

Zudem können die Fans auf den digitalen Kanälen von SPORT1 an den Spieltagen jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.

Die Highlight-Videos stehen den Fans anschließend bis zum Saisonende auf Abruf zur freien Verfügung.

