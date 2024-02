2. Bundesliga heute: Paderborn - Kiel LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Das Duell zwischen SC Paderborn 07 und Holstein Kiel in der 2. Bundesliga verspricht, ein Torfestival zu werden. Die Statistik spricht dafür: In neun Zweitligaspielen zwischen den beiden Teams fielen insgesamt 38 Tore, was einen Durchschnitt von 4,2 Toren pro Spiel ergibt. Keine andere Paarung zweier aktueller Zweitligisten kann einen höheren Toreschnitt vorweisen. Das letzte Heimduell der Paderborner gegen Kiel endete sogar mit einem 7:2-Sieg für die Gastgeber, was bis heute Kiels höchste Niederlage in der 2. Liga darstellt.

Formstark und torhungrig

Beide Teams befinden sich in einer starken Form. Der SC Paderborn hat seit Anfang Dezember fünf seiner sieben Zweitliga-Spiele gewonnen und so viele Punkte gesammelt wie kein anderes Team in der Liga. Holstein Kiel kann mit 39 Punkten nach 21 Partien auf seine zweitbeste Saison in der 2. Liga zurückblicken. Mit zwölf Saisonsiegen haben die "Störche" bereits ihre Ausbeute aus der kompletten Vorsaison eingestellt. Besonders erwähnenswert ist die Torgefahr beider Teams: Kiel erspielte sich die zweitmeisten Großchancen der Liga, Paderborn die drittmeisten. Beide Teams erzielten zudem bereits sieben Tore nach Eckbällen.

Schlüsselspieler im Fokus

Einige Spieler könnten in diesem Spiel eine entscheidende Rolle spielen. Kiels Steven Skrzybski, der in dieser Saison bereits sieben Tore erzielt hat, wird versuchen, seine Auswärtstorflaute zu beenden. Auf Paderborner Seite hat David Kinsombi zuletzt in zwei Spielen in Folge getroffen, nachdem er in den ersten 16 Spielen torlos geblieben war. Zudem könnte Raphael Obermair, der in dieser Saison einen Expected-Assists-Wert von 5,4 aufweist, für die nötige Kreativität im Spiel der Paderborner sorgen. Beim letzten 7:2-Heimsieg gegen Kiel war er mit einem Tor und zwei Vorlagen maßgeblich beteiligt. Es bleibt abzuwarten, wer sich in diesem vielversprechenden Duell durchsetzen kann.

{ "placeholderType": "MREC" }

{ "placeholderType": "MREC" }

