2. Bundesliga heute: Rostock - HSV LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Am heutigen Samstag, dem 17. Februar 2024, trifft der FC Hansa Rostock auf den Hamburger SV in der 2. Bundesliga. Das Spiel beginnt um 13:00 Uhr und verspricht eine interessante Begegnung zu werden. Die Historie spricht für den Hamburger SV, der acht der letzten neun Pflichtspiele gegen Hansa Rostock gewonnen hat. Die einzige Niederlage in dieser Serie gab es im Juli 2022, als der HSV zu Hause mit 0:1 verlor. In Rostock hat der HSV die letzten vier Pflichtspiele alle gewonnen, die letzte Niederlage gab es bei einem 0:3 im März 2004 in der Bundesliga.

Trainerwechsel beim HSV

Nach 103 Pflichtspielen wurde Tim Walter als Trainer des Hamburger SV entlassen. In diesem Jahrtausend kam nur Thomas Doll von 2004 bis 2007 auf eine längere Amtszeit beim HSV (111 Pflichtspiele). Trotz seiner Entlassung hatte Walter mit einem Punkteschnitt von 1.83 in der 2. Liga den besten aller HSV-Trainer im Unterhaus. Dieser Trainerwechsel könnte einen Einfluss auf die Performance des HSV in diesem Spiel haben.

Form der Teams

Hansa Rostock spielt mit 21 Punkten nach 21 Partien seine drittschwächste Saison in der 2. Liga. Der Hamburger SV hingegen hat mit 37 Punkten nach 21 Partien seine geteilt schwächste Zweitliga-Saison. Beide Teams haben also Verbesserungsbedarf. Interessant ist, dass der HSV in dieser Zweitliga-Saison in jedem der 21 Spiele getroffen hat. Hansa Rostock hingegen hat mit 20 Toren die zweitschwächste Offensive der Liga. In Sachen Zweikämpfe treffen das zweikampfschwächste Team dieser Zweitliga-Saison (Hansa Rostock) und das zweikampfstärkste (HSV) aufeinander. Der HSV gewann in dieser BL2-Saison 53.8% seiner Duelle, Hansa nur 46.1%. Es bleibt abzuwarten, ob diese Statistiken sich im heutigen Spiel widerspiegeln werden.

Wird FC Hansa Rostock gegen Hamburger SV heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel ist nicht im Free-TV zu sehen.

2. Liga heute: Wo wird HRO gegen HSV im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann auf Sky und im Sky-Livestream verfolgt werden.

