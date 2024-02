2. Bundesliga heute: St. Pauli - Braunschweig LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Das heutige Spiel der 2. Bundesliga zwischen dem FC St. Pauli und Eintracht Braunschweig verspricht eine interessante Begegnung zu werden. Die Partie findet um 13:30 Uhr statt und die Statistiken zeigen, dass beide Teams eine bemerkenswerte Geschichte haben. Unter den aktuellen Zweitligisten wartet der FC St. Pauli gegen kein anderes Team so lange auf einen Sieg wie gegen Eintracht Braunschweig. Allerdings hat Braunschweig auch gegen kein anderes Team in der eingleisigen 2. Liga so viele Niederlagen kassiert wie gegen St. Pauli. Zudem hat St. Pauli eine beeindruckende Heimbilanz in dieser Saison und ist das einzige Team, das noch ungeschlagen ist.

Die Spieler im Fokus

Ein Spieler, den man im Auge behalten sollte, ist Eintracht Braunschweigs Hasan Kuruçay. Er war am vergangenen Spieltag gegen den Karlsruher SC an beiden Toren direkt beteiligt, ein bemerkenswerter Auftritt nach 31 Zweitligaspielen ohne Torbeteiligung. Allerdings wird Braunschweig ohne seinen Kapitän Robin Krauße antreten müssen, der wegen einer Gelbsperre fehlt. Krauße hat in dieser Saison bereits 17-mal in der Startelf gestanden und weist eine beeindruckende Zweikampfquote und Passgenauigkeit auf.

Die aktuelle Form der Teams

Die aktuelle Form der Teams könnte ebenfalls eine entscheidende Rolle spielen. St. Pauli hat nach 25 ungeschlagenen Spielen in Folge zuletzt eine Niederlage gegen den 1. FC Magdeburg hinnehmen müssen. Eintracht Braunschweig hingegen hat fünf der letzten sechs Zweitligaspiele gewonnen. Trotz einer schwachen Anfangsphase der Saison, in der Braunschweig nur ein Spiel gewann, hat das Team unter der Leitung von Daniel Scherning eine beeindruckende Wende vollzogen. Allerdings hat Braunschweig die letzten 21 Auswärtsspiele nie ohne Gegentor absolviert, St. Pauli wiederum stellt die beste Abwehr dieser Zweitliga-Saison.

Wird FC St. Pauli gegen Eintracht Braunschweig heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel ist nicht im Free-TV zu sehen.

2. Liga heute: Wo wird STP gegen EBS im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann auf Sky und im Sky-Livestream verfolgt werden.

2. Bundesliga: FC St. Pauli gegen Eintracht Braunschweig im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: FC St. Pauli gegen Eintracht Braunschweig im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights im Free-TV und in Videoclips auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel im Free-TV eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur 2. Bundesliga!

Die Highlights der Freitags- und Samstagsspiele sind an den Spieltagen 1 und 2 am Sonntagmorgen ab 9:30 Uhr in „Bundesliga Pur – 2. Bundesliga“ zu sehen, ab dem 3. Spieltag dann am Sonntagmorgen vor dem STAHLWERK Doppelpass in „Bundesliga Pur – 1. & 2. Bundesliga“ ab 08:30 Uhr.

Zudem können die Fans auf den digitalen Kanälen von SPORT1 an den Spieltagen jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.

Die Highlight-Videos stehen den Fans anschließend bis zum Saisonende auf Abruf zur freien Verfügung.

