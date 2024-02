2. Bundesliga: Schalke gewinnt Kellerduell gegen Braunschweig

In der 61. Minute ging der Angreifer im gegnerischen Strafraum ins Dribbling und zog aus halblinker Position ins lange Eck ab. Eintrach-Torwart Ron-Thorben Hoffmann war zwar noch am Ball dran, aber konnte letztlich das Gegentor nicht mehr verhindern.

Für die Schalker ist es der erste Sieg seit dem 10. Dezember. Dort gewannen die Knappen ihr Auswärtsspiel bei Hansa Rostock. Auch damals traf Karaman. Die Schalker, die vor allem in der Anfangsphase Glück hatten, nicht in Rückstand zu geraten, rückten dank des ersten Erfolgs in diesem Jahr vorübergehend auf Rang 14 vor. Braunschweig verpasste in einem niveauarmen Spiel den fünften Sieg nacheinander und fiel auf den 17. Platz zurück.