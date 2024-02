2. Liga: 1. FC Kaiserslautern – SC Paderborn 07, 1:2 (1:0)

Großes Abtasten gab es zwischen den Kontrahenten nicht. Vor 36.344 Zuschauern besorgte Jan Elvedi bereits in der dritten Minute die Führung der Heimmannschaft. Im ersten Durchgang hatte FCK etwas mehr Zug zum Tor und ging mit einem knappen Vorsprung in die Kabine. Gleich drei Wechsel nahm Lautern in der 55. Minute vor. Richmond Tachie, Ragnar Ache und Marlon Ritter verließen das Feld für Dickson Abiama, Aaron Opoku und Filip Stojilković. In der 65. Minute verwandelte David Kinsombi dann einen Elfmeter für den SC Paderborn 07 zum 1:1. Der Gast stellte in der 66. Minute mit einem Dreifachwechsel groß um und schickte Marcel Hoffmeier, Robert Leipertz und Felix Platte für Calvin Brackelmann, Koen Kostons und Sebastian Klaas auf den Platz. Visar Musliu versenkte die Kugel zum 2:1 (72.). Die 1:2-Heimniederlage des 1. FC Kaiserslautern war Realität, als der Unparteiische Martin Petersen die Partie letztendlich abpfiff.