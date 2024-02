2. Liga: Hannover 96 – SpVgg Greuther Fürth, 2:1 (0:1)

Armindo Sieb besorgte vor 31.500 Zuschauern mit einem Rechtsschuss das 1:0 für die SpVgg. Ein Tor auf Seiten der Gäste machte zur Pause den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften aus. Das 1:1 von Hannover bejubelte Phil Neumann (71.). Alle Zeichen standen bereits auf Remis, als Nicolo Tresoldi Hannover 96 mit seinem Torerfolg in der Nachspielzeit die Führung brachte. Kurz vor dem Ende des Spiels nahm Fürth noch einen Doppelwechsel vor, sodass Kerim Çalhanoğlu und Jomaine Consbruch für Gideon Jung und Robert Wagner weiterspielten (94.). Nach der Beendigung des Spiels durch Referee Patrick Ittrich feierte 96 einen dreifachen Punktgewinn gegen SpVgg Greuther Fürth.

Die SpVgg holte auswärts bisher nur zwölf Zähler. Nach 22 absolvierten Begegnungen nimmt Fürth den fünften Platz in der Tabelle ein. SpVgg Greuther Fürth hat das Pech weiterhin gepachtet. In diesem Spiel setzte es bereits die dritte Pleite am Stück.