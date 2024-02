2. Liga: SV Wehen Wiesbaden – SC Paderborn 07 (Freitag, 18:30 Uhr)

Wiesbaden will im Spiel gegen den SCP nach drei Spielen ohne Sieg den Abwärtstrend endlich stoppen. Am vergangenen Samstag ging die SV Wehen Wiesbaden leer aus – 0:1 gegen den FC Schalke 04. Zuletzt kassierte Paderborn eine Niederlage gegen Holstein Kiel – die achte Saisonpleite. Das Hinspiel hatte der SC Paderborn 07 vor heimischer Kulisse mit 2:1 für sich entschieden.

Wiesbaden steht aktuell auf Position 13 und hat in der Tabelle viel Luft nach oben. Zu den sieben Siegen und sechs Unentschieden gesellen sich beim Heimteam neun Pleiten. Die volle Punkteausbeute sprang für die SV Wehen Wiesbaden in den letzten fünf Partien lediglich einmal heraus.

Die bisherigen Gastauftritte brachten dem Gast Respekt in der Liga ein – ein Vorbote für die Partie bei Wiesbaden? Körperlos agierte die SV Wehen Wiesbaden in dieser Spielzeit beileibe nicht, wie der Blick in die Kartenstatistik belegt. Ob sich Paderborn davon beeindrucken lässt?