Schalke 04 macht Vermarkter-Deal offiziell! Boost für Schulden-Kasse?

Der Deal ist perfekt! Die Sportvermarktungsagentur Sportfive steigt mit sofortiger Wirkung beim FC Schalke 04 ein. Das Ziel ist klar: Die Marketing-Experten sollen neue Sponsoren und Werbepartner ans Land ziehen und angesichts von 165 Millionen Euro Schulden deutlich mehr Geld in die klamme Vereinskasse spülen.

„Zusammen mit Sportfive werden wir partnerschaftlich daran arbeiten, das Potenzial der Marke FC Schalke 04 im Sponsoring erfolgreich zu heben. Unsere Vertriebspower wird mit einem Schlag mehr als verdreifacht“, wird Vorstandschef Matthias Tillmann in einer Pressemitteilung der Schalker zitiert

Vor allem bei der Suche nach einem Hauptsponsor soll die Agentur behilflich sein. Denn der Hauptgeldgeber, die Brauerei Veltins, steigt im Sommer aus. Die Nachfolgelösung gestaltete sich bislang schwierig, die Sponsoren stehen in Gelsenkirchen nicht gerade Schlange.

Schalkes Vertrag mit „Sportfive“ gilt Liga-unabhängig

„Gemeinsam mit der Expertise von Sportfive werden wir die angepeilten Neuabschlüsse in einem für alle Klubs schwierigen Marktumfeld kurzfristig, also bereits mit Blick auf die kommende Saison, realisieren können. Das erhöht unsere Planungssicherheit für die nahe und mittlere Zukunft spürbar“, so der S04-Lenker.