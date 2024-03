2. Bundesliga heute: Hannover - Kaiserslautern LIVE im TV, Liveticker & Livestream

In der 2. Bundesliga steht heute Abend ein spannendes Duell an: Hannover 96 empfängt den 1. FC Kaiserslautern. Die Partie wird um 20:30 Uhr angepfiffen.

Beide Teams haben in der Vergangenheit bewiesen, dass sie für Überraschungen gut sind. Kaiserslautern hat seit seiner Rückkehr in die 2. Liga im Sommer 2022 alle drei Spiele gegen Hannover gewonnen und ist damit das einzige Team, gegen das Hannover in diesem Zeitraum keine Punkte sammeln konnte. Auf der anderen Seite ist Hannover seit zehn Heimspielen ungeschlagen und hat in jedem dieser Spiele mindestens zwei Tore erzielt.

Schlüsselspieler und Form

Kaiserslauterns Ragnar Ache ist mit acht Toren der beste Torschütze der aktuellen Zweitliga-Rückrunde und hat allein in den letzten beiden Partien fünf der sechs Tore für den FCK erzielt. Seine 14 Saisontore sind der Bestwert eines Lauterer Spielers nach 25 Spieltagen einer Zweitligasaison.

Allerdings muss Kaiserslautern auf seinen geteilt zweitbesten Torschützen Marlon Ritter verzichten, der aufgrund einer Sperre fehlen wird. Hannover hingegen ist seit drei Zweitligaspielen sieglos, konnte aber in den letzten beiden Partien jeweils einen Punkt holen und hat damit 2024 die wenigsten Niederlagen aller Zweitligisten kassiert.

Statistiken und Rekorde

Beide Teams haben in dieser Saison die meisten Kopfballtore in der 2. Liga erzielt, Hannover mit neun und Kaiserslautern mit elf. Hannover hat zudem die meisten Tore nach Standardsituationen erzielt (18), während Kaiserslautern mit 17 auf dem geteilten zweiten Platz liegt.

Allerdings hat Kaiserslautern auch die meisten Gegentore nach ruhenden Bällen kassiert (18). Interessant ist auch, dass Hannover in dieser Saison siebenmal nach einem Rückstand punkten konnte, während Kaiserslautern am häufigsten Punkte nach Führungen abgegeben hat. Es bleibt abzuwarten, ob diese Statistiken auch in der heutigen Partie eine Rolle spielen werden.

Wird Hannover 96 gegen 1. FC Kaiserslautern heute im Free-TV übertragen?

Ja, das Spiel kann live auf unserem TV-Sender SPORT1 verfolgt werden.

2. Liga heute: Wo wird H96 gegen FCK im TV & Stream übertragen?

Neben der Übertragung im Free-TV auf SPORT1, kann das auch Spiel im SPORT1-Livestream oder mit der SPORT1-App live verfolgt werden.

2. Bundesliga: Hannover 96 gegen 1. FC Kaiserslautern im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Hannover 96 gegen 1. FC Kaiserslautern im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

