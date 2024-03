2. Bundesliga heute: Hertha - Schalke LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Das Duell zwischen Hertha BSC und FC Schalke 04, das heute um 13:30 Uhr in der 2. Bundesliga stattfindet, verspricht eine interessante Partie zu werden. Die Historie spricht für Schalke: Die Knappen haben im Profifußball nur gegen den VfB Stuttgart mehr Pflichtspielsiege gefeiert als gegen die Berliner. Zudem kassierte Hertha nur gegen den FC Bayern München mehr Niederlagen als gegen Schalke. Doch die jüngste Bilanz zeigt ein anderes Bild: Hertha gewann vier der letzten fünf Pflichtspiele gegen Schalke – das sind genauso viele Siege wie in den 27 Pflichtspielen davor. Beide Teams müssen jedoch auf wichtige Spieler verzichten: Herthas Jonjoe Kenny und Schalkes Paul Seguin sind gelbgesperrt.

Form und Statistiken

Die Formkurve beider Teams zeigt in unterschiedliche Richtungen: Hertha BSC gewann nur zwei der letzten neun Zweitliga-Spiele und liegt in der Rückrunde mit neun Punkten auf Platz 16. Schalke 04 hingegen blieb zuletzt erstmals in dieser Zweitliga-Rückrunde in zwei Spielen in Folge unbesiegt. Allerdings holten die Knappen alle zehn Punkte in der Rückrunde zu Hause, auswärts sind sie als einziges Team im Jahr 2024 noch punktlos. Insgesamt holte nur Eintracht Braunschweig auswärts weniger Punkte als Schalke. Defensiv haben beide Teams Probleme: Nur der 1. FC Kaiserslautern kassierte in dieser Zweitliga-Saison mehr Gegentore als Schalke.

Schlüsselspieler und Taktiken

In Bezug auf die Taktiken und Schlüsselspieler gibt es einige interessante Punkte zu beachten. Hertha BSC hat in dieser Zweitliga-Saison die meisten Tore in der ersten Halbzeit erzielt, während Schalke in der zweiten Halbzeit bereits 28 Tore erzielt hat. Schalkes Kenan Karaman ist in guter Form und hat gegen den SC Paderborn seine 14. und 15. direkte Torbeteiligung in dieser Saison erzielt. Auf der anderen Seite hat Herthas Haris Tabakovic elf seiner 13 Tore in dieser Zweitliga-Saison zu Hause erzielt und ist der Spieler mit den meisten Heimtoren in dieser Saison. Beide Teams werden versuchen, ihre Stärken auszuspielen und die Schwächen des Gegners auszunutzen. Es bleibt abzuwarten, wer am Ende die Oberhand behält.

Wird Hertha BSC gegen FC Schalke 04 heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel ist nicht im Free-TV zu sehen.

2. Liga heute: Wo wird BSC gegen S04 im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann auf Sky und im Sky-Livestream verfolgt werden.

2. Bundesliga: Hertha BSC gegen FC Schalke 04 im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Hertha BSC gegen FC Schalke 04 im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights im Free-TV und in Videoclips auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel im Free-TV eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur 2. Bundesliga!

Die Highlights der Freitags- und Samstagsspiele sind an den Spieltagen 1 und 2 am Sonntagmorgen ab 9:30 Uhr in „Bundesliga Pur – 2. Bundesliga“ zu sehen, ab dem 3. Spieltag dann am Sonntagmorgen vor dem STAHLWERK Doppelpass in „Bundesliga Pur – 1. & 2. Bundesliga“ ab 08:30 Uhr.

Zudem können die Fans auf den digitalen Kanälen von SPORT1 an den Spieltagen jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.