2. Bundesliga heute: Osnabrück - Düsseldorf LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Das heutige Spiel der 2. Bundesliga bringt den VfL Osnabrück gegen Fortuna Düsseldorf auf den Platz. Das Match findet am 15.03.24 (Freitag) um 18:30 Uhr statt.

Die Statistiken sprechen eine klare Sprache: Osnabrück hat acht seiner elf Zweitliga-Duelle gegen Düsseldorf verloren und blieb in den letzten sechs Spielen gegen die Fortuna sieglos.

Allerdings konnte der VfL im Hinspiel am 8. Spieltag einen Punkt ergattern, was nach fünf aufeinanderfolgenden Niederlagen ein Hoffnungsschimmer ist. Düsseldorf hingegen ist seit fünf Spielen ungeschlagen und stellt mit 52 Toren nach 25 Spielen die beste Offensive dieser Zweitliga-Saison.

Die Schlüsselspieler

Ein Spieler, den man im Auge behalten sollte, ist Düsseldorfs Christos Tzolis. Der Grieche traf zuletzt beim 2:0 gegen den HSV zum 14. Mal in dieser Zweitliga-Saison und war in seinen letzten vier Spielen an sechs Treffern direkt beteiligt.

Er ist auch der Spieler mit den meisten Kontertoren der Liga. Auf der anderen Seite steht Erik Engelhardt von Osnabrück, der in seinem 25. Zweitligaspiel seinen ersten Doppelpack erzielte und mit neun Saisontreffern der Top-Torschütze des VfL ist. Im Hinspiel gegen Düsseldorf traf er zum späten 1:1-Endstand.

Die Ausgangslage

Trotz der schwierigen Statistiken hat Osnabrück bewiesen, dass es gegen Top-Teams punkten kann. Alle drei Saisonsiege holte der VfL gegen Teams, die vor dem Spieltag auf einem der ersten vier Tabellenplätze standen - so wie Düsseldorf aktuell.

Allerdings spielt Osnabrück mit 18 Punkten aus 25 Spielen seine schwächste Saison in der 2. Liga. In allen 20 Fällen mit einer so niedrigen Ausbeute zum Vergleichszeitpunkt folgte am Saisonende der Abstieg.

Düsseldorf hingegen wartet auswärts seit vier Spielen auf einen Sieg. Es bleibt abzuwarten, ob Osnabrück seine Heimstärke nutzen kann, um gegen Düsseldorf zu punkten und einen weiteren Schritt in Richtung Klassenerhalt zu machen.

