Rudelbildung in Hamburg vor Anpfiff! Solche Derby-Szenen gab es noch nie

Auslöser war laut Sky , dass St. Paulis Kapitän Jackson Irvine bei einem Steigerungslauf in die Hamburger Spielhälfte lief und dabei mit einem HSV-Spieler zusammenstieß.

HSV-Boss greift schlichtend ein

„Wir haben mitbekommen, dass das Aufwärmprogramm von St. Pauli sich in unsere Hälfte verlagert hat. Das hatten wir im Hinspiel auch so, da war es Zufall, heute wohl auch. Wir haben sie höflich darauf hingewiesen, das doch bitte in ihrer Hälfte zu tun“, sagte Jonas Boldt mit einer gewissen Ironie bei Sky.