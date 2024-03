Osnabrück wehrt sich gegen Geldstrafe

Zweitligist VfL Osnabrück wehrt sich gegen eine Geldstrafe im Zuge der jüngsten Fanproteste im deutschen Profi-Fußball. Die Niedersachsen legten Einspruch gegen die Urteile des Deutschen Fußball-Bundes ein, das DFB-Sportgericht hatte die Lila-Weißen im schriftlichen Einzelrichterverfahren wegen unsportlichen Verhaltens in drei Fällen mit einer Geldstrafe von insgesamt 20.000 Euro belegt.

"Wenn friedliche Proteste zur Meinungsäußerung nicht stören dürfen, dann wird ein Grundprinzip ad absurdum geführt", sagte Michael Welling, der kaufmännische Geschäftsführer des VfL Osnabrück. "Dies entspricht in keiner Weise unserem Demokratie- und Rechtsverständnis, weshalb wir uns entschieden haben, auch gegen das Urteil des Sportgerichts Einspruch einzulegen."

Auch andere Klubs verstehen die Entscheidung nicht

Die Proteste, die sich gegen den mittlerweile abgewendeten Einstieg eines Investors in der Deutschen Fußball Liga (DFL) richteten, seien in den Partien gegen den 1. FC Nürnberg, Hansa Rostock und die SV Elversberg "ausschließlich friedlich" erfolgt, bekräftigte der VfL. Der Klub sei in enger Abstimmung mit weiteren Vereinen, bei denen das Vorgehen "ebenfalls großes Unverständnis" hervorgerufen habe.