Schalke-Idol Huub Stevens: "Ich sehe wenig von dem, was wir damals alles investiert haben"

Schalkes Jahrhundert-Trainer Huub Stevens findet im exklusiven SPORT1-Interview deutliche Worte für die Leistungen des Schalker Teams. „Der Fußball, den sie gerade spielen, ist nicht gut. Das tut mir leid, ganz klar. Es ist schade für den Verein, denn sie verdienen es nicht, in so einem Stadion zu spielen. Auch den Fußball, den sie spielen, verdienen sie nicht. Ich sehe wenig von dem, was wir damals alles investiert haben.“