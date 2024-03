Wilde Schlussphase: Kiel holt Punkt in Berlin

Aufstiegskandidat Holstein Kiel hat in der 2. Fußball-Bundesliga nach einem starken Comeback immerhin noch einen wichtigen Punkt gerettet. Eine Woche nach dem 3:4 gegen Spitzenreiter FC St. Pauli errang der Tabellenzweite bei Hertha BSC in letzter Sekunde ein 2:2 (0:2). Der direkte Aufstiegsplatz der Störche ist dennoch in akuter Gefahr, diesen könnte der Hamburger SV mit einem Sieg am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) gegen den VfL Osnabrück übernehmen.