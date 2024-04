2. Bundesliga heute: Nürnberg - Kiel LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Der 1. FC Nürnberg empfängt am heutigen Samstag um 13:00 Uhr Holstein Kiel in der 2. Bundesliga. Nach drei Siegen in Folge gegen den 1. FC Nürnberg verlor Holstein Kiel in der Hinrunde dieser Zweitligasaison zu Hause gegen den Club mit 0:2 und blieb dabei im 12. Pflichtspiel gegen die Franken auch erstmals ohne Torerfolg. Die Bilanz zwischen beiden Teams ist nun in allen Pflichtspielen mit je vier Siegen bei vier Remis ausgeglichen. Nürnberg feierte in den bisher zehn Saisonspielen gegen die aktuellen Top Sieben der 2. Liga nur einen Sieg, der gelang allerdings in der Hinrunde in Kiel. Die drei Siege in der Rückrunde gelangen den Franken alle gegen Teams, die aktuell im unteren Tabellendrittel stehen.

Starke Leistungen beider Teams

Kiels Steven Skrzybski war in zehn Zweitligaspielen gegen Nürnberg an neun Toren direkt beteiligt, so viele Scorerpunkte sammelte er gegen kein anderes Team. Aktuell ist Skrzybski mit neun Toren bester Kieler Torschütze in dieser Zweitligasaison und traf in fünf seiner letzten sieben Einsätze. Kiel spielt mit 52 Punkten nach 27 Partien seine beste Saison in der eingleisigen 2. Liga. Die Störche weisen sechs Punkte Vorsprung auf Platz drei auf – seit Wiedereinführung der Relegation wurde solch ein großer Vorsprung so spät noch nie verspielt in der 2. Liga. Mit 37 Punkten nach 27 Zweitligaspielen steht Nürnberg um sieben Zähler besser da als in der Vorsaison. Mit einem Sieg gegen die Kieler hätten die Franken bereits sechs Runden vor Schluss mehr Siege und Punkte auf dem Konto als am Ende der Spielzeit 2022/23.

Auswärtsstärke trifft auf Heimschwäche

Kiel ist mit 27 Punkten aus 13 Auswärtsspielen bestes Auswärtsteam dieser Zweitligasaison und verlor nur eins der letzten zehn Gastspiele. Acht Auswärtssiege in einer Saison sind bereits jetzt neuer Vereinsrekord für die KSV in der eingleisigen 2. Liga. Die Kieler trafen in den letzten 16 Partien immer, das ist aktuell die längste laufende Torserie in der 2. Liga. Nürnberg hingegen kassierte mit Abstand die meisten Kopfball-Gegentore in dieser Zweitligasaison – für die Franken ist das bereits jetzt ein neuer Vereinsnegativrekord im Unterhaus. Nürnbergs Can Uzun ist nach seinem Doppelpack in Berlin der jüngste Spieler in der eingleisigen 2. Liga mit 15 Toren. Für den Club erzielte nur Marek Mintal in der eingleisigen 2. Liga 15 oder mehr Saisontore, an den ersten 27 Spieltagen war aber kein Spieler der Franken erfolgreicher als Uzun.

Wird 1. FC Nürnberg gegen Holstein Kiel heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel ist nicht im Free-TV zu sehen.

2. Liga heute: Wo wird FCN gegen KIE im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann auf Sky und im Sky-Livestream verfolgt werden.

2. Bundesliga: 1. FC Nürnberg gegen Holstein Kiel im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: 1. FC Nürnberg gegen Holstein Kiel im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights im Free-TV und in Videoclips auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel im Free-TV eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur 2. Bundesliga!

Die Highlights der Freitags- und Samstagsspiele sind an den Spieltagen 1 und 2 am Sonntagmorgen ab 9:30 Uhr in „Bundesliga Pur – 2. Bundesliga“ zu sehen, ab dem 3. Spieltag dann am Sonntagmorgen vor dem STAHLWERK Doppelpass in „Bundesliga Pur – 1. & 2. Bundesliga“ ab 08:30 Uhr.

Zudem können die Fans auf den digitalen Kanälen von SPORT1 an den Spieltagen jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.