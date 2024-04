2. Bundesliga heute: Schalke - Düsseldorf LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Am heutigen Samstagabend um 20:30 Uhr treffen in der 2. Bundesliga der FC Schalke 04 und Fortuna Düsseldorf aufeinander. Die Geschichte dieses Duells ist geprägt von Heimsiegen - noch nie konnte eine der beiden Mannschaften auf des Gegners Platz gewinnen. Schalke konnte in Gelsenkirchen einmal ein Remis erreichen und einmal mit 3:1 siegen, während Düsseldorf alle drei Heimspiele gegen die Königsblauen gewinnen konnte.

{ "placeholderType": "MREC" }

Der einzige Auswärtssieg in diesem Jahrtausend gelang Düsseldorf im März 2019 mit einem 4:0 in der Bundesliga. Die Fortuna ist aktuell in Topform und konnte ihre letzten sechs Zweitligaspiele gewinnen, was einen Vereinsrekord einstellt. Mit 55 Punkten nach 30 Spielen haben sie die zweitbeste Bilanz ihrer Zweitligageschichte.

Die Schlüsselspieler

Kenan Karaman ist bei Schalke 04 der Mann der Stunde. Mit zehn Toren und sieben Vorlagen ist er der Topscorer und Topvorbereiter der Mannschaft in dieser Saison. Interessanterweise spielte er in der Saison 2020/21 noch für Fortuna Düsseldorf und konnte in 28 Zweitligaspielen nur neun Scorerpunkte erzielen.

Bei Düsseldorf ist Shinta Appelkamp der Spieler, auf den man achten sollte. Er war in seinen letzten sieben Startelf-Einsätzen immer an mindestens einem Tor beteiligt und stellte mit zehn Vorlagen einen neuen persönlichen Assist-Rekord auf.

{ "placeholderType": "MREC" }

Die aktuelle Form beider Teams

Schalke 04 zeigt sich derzeit stabil und verlor nur eines der letzten sieben Zweitligaspiele. Zudem blieben sie zuletzt viermal in Folge unbesiegt. Allerdings sind 36 Punkte nach 30 Spielen immer noch die zweitschlechteste Bilanz in ihrer Zweitligageschichte.

Düsseldorf hingegen stellt mit 64 Toren die beste Offensive der Saison und konnte die letzten drei Auswärtsspiele gewinnen. Vier Auswärtssiege in Serie gelangen der Fortuna im Unterhaus noch nie. Beide Teams haben also etwas zu beweisen und es verspricht ein interessantes Duell zu werden.

Wird FC Schalke 04 gegen Fortuna Düsseldorf heute im Free-TV übertragen?

Ja, das Spiel kann live auf unserem TV-Sender SPORT1 verfolgt werden.

2. Liga heute: Wo wird S04 gegen F95 im TV & Stream übertragen?

Neben der Übertragung im Free-TV auf SPORT1, kann das auch Spiel im SPORT1-Livestream oder mit der SPORT1-App live verfolgt werden.

{ "placeholderType": "MREC" }

2. Bundesliga: FC Schalke 04 gegen Fortuna Düsseldorf im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: FC Schalke 04 gegen Fortuna Düsseldorf im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights im Free-TV und in Videoclips auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel im Free-TV eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur 2. Bundesliga!

Die Highlights der Freitags- und Samstagsspiele sind an den Spieltagen 1 und 2 am Sonntagmorgen ab 9:30 Uhr in „Bundesliga Pur – 2. Bundesliga“ zu sehen, ab dem 3. Spieltag dann am Sonntagmorgen vor dem STAHLWERK Doppelpass in „Bundesliga Pur – 1. & 2. Bundesliga“ ab 08:30 Uhr.

Zudem können die Fans auf den digitalen Kanälen von SPORT1 an den Spieltagen jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.