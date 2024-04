2. Bundesliga: Lautern verspielt schon wieder eine 1:0-Führung

Nächster Nackenschlag für den 1. FC Kaiserslautern im Kampf um den Klassenerhalt! Der Pokalfinalist verpasste beim 1:1 (1:0) gegen den SV Wehen Wiesbaden den ersehnten Dreier und schwebt damit in der 2. Bundesliga als Tabellenvorletzter weiterhin in akuter Abstiegsgefahr.

Filip Kaloc (30.) brachte die Pfälzer mit seinem ersten Zweitliga-Tor per Kopf in Führung. Doch Ivan Prtajin (74.) schockte den FCK mit einem wuchtigen Distanzschuss.

Zum vierten Mal in den vergangenen fünf Liga-Spielen (in denen nur 2 Punkte raussprangen) hat das Team von Trainerlegende Friedhelm Funkel damit eine 1:0-Führung nicht in einen Sieg umgemünzt. Insgesamt ließen die Roten Teufel schon 31 Punkte nach Führung liegen.

„Müssen uns noch mehr den Arsch aufreißen“

„Wir müssen uns einfach noch mehr den Arsch aufreißen, Punkte zu holen und die Punkte auch mal zu behalten, wenn wir in Führung sind“, sagte Torhüter Julian Krahl bei Sky.

Im Aufstiegsrennen festigte Fortuna Düsseldorf mit einem 1:0 (0:0)-Arbeitssieg gegen die SpVgg Greuther Fürth den Relegationsrang. Der Hamburger SV kann im Topspiel bei Tabellenführer Holstein Kiel (ab 19.30 Uhr LIVE im TV auf SPORT1) nachziehen.

Eintracht Braunschweig machte im Kellerduell bei Schlusslicht VfL Osnabrück mit einem klaren 3:0 (2:0)-Erfolg einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt.

Traumtor von Düsseldorf zählt nicht

Bitter für Düsseldorf: Ein Traumtor von Yannik Engelhardt per Seitfallzieher im Anschluss an einen Freistoß aus dem Halbfeld zählte wegen einer vorherigen Abseitsposition in der Entstehung nicht (36.).

Der verhinderte Torschütze stand auch zu Beginn der zweiten Hälfte im Fokus. Nachdem Engelhardt der Ball im eigenen Sechzehner an den Arm geprallt war, deutete Schiedsrichter Florian Heft zunächst auf den Punkt, nahm den Elfmeterpfiff aber nach Sichtung der TV-Bilder wieder zurück (49.).

Vincent Vermeij (69.) erzielte den erlösenden Treffer für die Fortuna.