2. Liga: Siege für Hamburg und Kiel

Holstein Kiel hat derweil den nächsten Schritt in Richtung Bundesliga gemacht. Die Mannschaft von Trainer Marcel Rapp feierte beim 4:0 (3:0) beim 1. FC Nürnberg den vierten Sieg in Folge und vergrößerte den Vorsprung auf den Relegationsplatz zumindest vorübergehend auf sieben Punkte. Die SV Elversberg und 1. FC Magdeburg trennten sich torlos.

Marko Ivezic (20.), Shuto Machino (34.) und Alexander Bernhardsson (43.) sorgten mit ihren Toren in Nürnberg schon in der ersten Halbzeit für klare Verhältnisse. Kiel profitierte dabei von der frühen Gelb-Roten Karte gegen Joseph Hungbo wegen wiederholten Foulspiels (12.). Nicolai Remberg (79.) stellte den Endstand her. Die Gäste blieben damit auch in der vierten Begegnung hintereinander ohne Gegentor.