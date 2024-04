Dardai-Aus wird konkreter! So lange denkt man bei Hertha schon über Trennung nach

Tabellenplatz neun in der 2. Bundesliga, zudem acht Punkte Rückstand auf den Aufstiegs-Relegationsrang drei. Für Hertha BSC geht es in der laufenden Saison um nicht mehr viel - und für Cheftrainer Pal Dardai womöglich in seine letzten sieben Spiele als Hertha-Coach.