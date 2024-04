Fortuna Düsseldorf trauert um Kult-Betreuer

Seit vergangenen März kämpfte der Kult-Coach gegen den Lungenkrebs an, doch trotz mehrerer Chemotherapien verlor Spengler nun den Kampf gegen die tückische Krankheit.

Ristic überredet Spenlger zum Fortuna-Abenteuer

1990, ein Jahr nach dem Aufstieg in die Bundesliga, überredete Ristic seinen Namensvetter schließlich, den Job als Mannschaftsbetreuer anzunehmen. Eine Entscheidung, die er nicht bereuen sollte – denn Spengler ging in dieser Aufgabe förmlich auf, übte sie über zweieinhalb Jahrzehnte lang aus und erlebte sämtliche Höhen und Tiefen in dieser Zeit hautnah mit.