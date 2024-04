Überraschender TV-Moment mit Klopp

„Ich wünsche dir ganz viel Glück mit dem 1. FC Kaiserslautern, was als Mainzer einigermaßen schwierig ist“, sagte Klopp, einst Spieler und Trainer bei Mainz 05: „Aber nichtsdestotrotz hoffe ich, ihr kriegt das hin.“

Die Roten Teufel stehen in der 2. Bundesliga auf einem direkten Abstiegsplatz. Zwei Punkte beträgt der Rückstand zum rettenden Ufer. Der FCK hatte am Freitag in letzter Minute 1:2 bei der SpVgg Greuther Fürth verloren.