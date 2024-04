Alptraum-Abend für Klopp! Liverpool vor Europa-League-Aus

Albtraum-Abend für Jürgen Klopp! Der FC Liverpool hat sein Viertelfinal-Hinspiel in der Europa League völlig in den Sand gesetzt und steht nach einer überraschenden 0:3-Heimniederlage gegen Atalanta Bergamo vor dem Aus.

Gianluca Scamacca (38.) schoss Bergamo per Direktabnahme in Führung, wobei Liverpool-Keeper Caoimhin Kelleher den Ball unglücklich durchrutschen ließ. Im zweiten Durchgang erhöhte Scamacca (60.) mit der ersten richtigen Gelegenheit, Mario Pasalic (83.) legte nach. Damit rückt das Finale am 22. Mai in Dublin in weite Ferne.