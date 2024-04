"Jürgen Klopp und ich hatten besondere Stunden auf Mallorca"

Funkel erinnert sich an „besondere Stunden“ mit Klopp

Nach der bitteren 1:2-Niederlage in letzter Sekunde in Fürth steht Kaiserslautern weiter auf Platz 17 in der 2. Liga. „Es ist noch schwieriger als meine vorherige Aufgabe beim 1. FC Köln“, sagte Funkel zu seiner heiklen Mission. „Ich habe in den letzten Tagen öfter schlaflose Nächte gehabt.“