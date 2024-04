Schalke-Profis verspielen Erfolgsprämie

Eine satte Prämie in Höhe von 400.000 Euro sollten die Spieler vom kriselnden FC Schalke 04 erhalten, wenn sie in den drei Spielen gegen Karlsruhe, Hannover und Nürnberg mindestens sieben Punkte holen - obwohl der Verein in einer finanziellen Notlage steckt. Dies berichtet der Kicker. Doch durch das 0:0 gegen Karlsruhe und das 1:1 in Hannover wurde dieser Geldsegen bereits vor der dritten Partie verspielt.