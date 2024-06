2. Bundesliga: Miroslav Klose neuer Nürnberg-Trainer

Der 1. FC Nürnberg findet einen Nachfolger für Cristian Fiel - und der ist überaus überraschend! Miroslav Klose tritt seine erste Station im deutschen Fußball an.

„Miro ist ein enorm akribischer und detailversessener Trainer, der nicht nur im Laufe seiner erfolgreichen Spielerkarriere extrem viel erlebt und mitgenommen, sondern auch als Trainer eine klare Idee davon entwickelt hat, wie man im Fußball erfolgreich sein kann und was es dafür auf dem Platz und in der Kabine braucht“, sagte Nürnbergs Sportvorstand Joti Chatzialexiou. „Miro kennt es, junge Spieler zu entwickeln, wird unseren Weg diesbezüglich weiterführen und trägt auch gleichzeitig das Fußballverständnis in sich, wie wir hier Fußballspielen möchten.“