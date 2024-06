Hertha BSC: Dardai-Nachfolge offenbar fix

von SPORT1 05.06.2024 • 19:13 Uhr Cristian Fiel wird bei Hertha BSC wohl Nachfolger von Pal Dardai. Der 44-Jährige soll die Hertha nach seinem Abschied aus Nürnberg wieder ins deutsche Oberhaus führen.

Die Nachfolge für Pal Dardai ist bei Hertha BSC offenbar geklärt! Cristian Fiel wird wohl neuer Cheftrainer bei der Alten Dame, das berichten unter anderem Sky und kicker übereinstimmend.

Am Montag hatte der 1. FC Nürnberg bekanntgegeben, ohne Fiel als Cheftrainer in die neue Saison zu gehen. „Ich habe mich mit Cristian zusammengesetzt. Wir haben ein sehr offenes, sehr vertrauensvolles Gespräch gehabt. Er hat mir gestern die Rückmeldung gegeben, dass er auch eine neue Herausforderung sucht“, erklärte FCN-Sportvorstand Joti Chatzialexiou am Montag.

Für Fiel wird eine Ablöse fällig

Schon seit längerem wurde über Fiels Engagement in der Hauptstadt spekuliert, nun soll die offizielle Verkündung zeitnah folgen. Sky zufolge soll Hertha eine Ablösesumme von rund 500.000 Euro an den Ligakonkurrenten zahlen, Fiels Arbeitspapier in Nürnberg war noch bis 2025 datiert.

Hertha hatte vor dem letzten Saisonspiel gegen Osnabrück verkündet, dass der Klub ohne seinen Cheftrainer Dardai in die neue Saison gehen wolle.

Unter Fiel erlebten die Nürnberger eine durchwachsene Spielzeit, in der erst spät in der Saison der Klassenerhalt gelungen war. Fiels Trainerkarriere begann 2019, als er den damaligen Zweitligisten Dynamo Dresden übernommen hatte, nach nur sieben Monaten musste er wieder gehen. In Nürnberg hatte der Deutsch-Spanier im Juni 2023 begonnen.

