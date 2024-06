Lautern-Legende schießt gegen Herzensverein - "Beim FCK fehlt es an Respekt"

Fritz Fuchs: (lacht) Gar nicht so abenteuerlich. Denn im UEFA-Pokal gewann der FCK 1982 zuhause gegen Real mit 5:0. So weit hergeholt ist das nicht. Damals spielte bei den Roten Teufeln Friedhelm Funkel.

Ein Flaschenwurf als Knackpunkt

SPORT1: War der entscheidende Fehler das Spiel in Düsseldorf, bei dem in der 30. Minute eine Flasche auf Ragnar Ache geworfen wurde?

Fuchs: Na klar. Das war ein Fehler, der nicht zu entschuldigen ist. Das hat dem Verein sehr geschadet. Wenn Ache sich nicht verletzt hätte, hätten wir drei Punkte gehabt und sicher auch noch einige Siege danach errungen. Wir wären also oben dabei geblieben. Wenn ich Trainer gewesen wäre, hätte Ache nach dem Flaschenwurf den Platz nicht mehr betreten dürfen. Das war der Wendepunkt, von dem an es nur noch bergab ging. Und das hat Schuster den Job gekostet.

Fuchs: Es sind Dinge passiert, die nicht akzeptabel sind. Die Verantwortlichen im sportlichen Bereich verfügen nicht über die Erfahrung, die man für eine solche Funktion braucht. Thomas Hengen war immer nur Scout und Enis Hajri auch. Die beiden haben nicht die Erfahrung wie andere, die schon lange im Geschäft sind. Da passieren Fehler, was menschlich ist. Nur muss ich zu diesen Fehlern stehen. Und ich muss korrekt mit den Menschen umgehen, die dort im Verein arbeiten. Beim FCK fehlt es an Respekt. Der Umgang mit den Menschen gefällt mir nicht.

FCK-Legende mit schweren Vorwürfen

Fuchs: Aber es muss doch ausgesprochen werden. Da waren andere Personen da, die vieles hätten verhindern können. Warum bin ich aus dem Aufsichtsrat und dem Beirat zurückgetreten? Ich lasse mich nicht belügen und möchte als alter FCK‘ler respektvoll behandelt werden. Ich hätte jetzt Tabula Rasa gemacht. Nach dem Magdeburg-Spiel (4:1-Sieg zuhause, Anm. d. Red.) hätte alles auf den Prüfstand gemusst. Ich bin sehr gespannt, was in der kommenden Saison passiert.

Fuchs: Die Beurlaubung von Marco Antwerpen. Als ehemaliger Sportdirektor und Trainer weiß ich, dass bei einer Trainerentlassung zu meiner Zeit immer ein gemeinsames Gespräch am Tisch stattfand, in dem alles besprochen wurde. Ich habe dem Trainer zuvor erklärt, warum er gehen musste. Im Fall von Antwerpen wurde jedoch bereits ein neuer Trainer verpflichtet, ohne dass man überhaupt mit Antwerpen gesprochen hatte. Am Montag durfte er noch trainieren, doch am Dienstag wurde er angerufen und ihm wurde mitgeteilt, dass er seine Sachen packen könne. Das war für mich das Tüpfelchen auf dem i, da wollte ich nicht mehr mitmachen.