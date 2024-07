2. Bundesliga: Doppelschock in einer Einheit! Sané-Bruder betroffen

Eintracht Braunschweig muss für mehrere Monate auf zwei Spieler verzichten. Beide zogen sich in der gleichen Trainingseinheit einen Kreuzbandriss zu.

Doppelte Hiobsbotschaft für Eintracht Braunschweig ! Zwei Wochen vor Beginn der neuen Zweitliga-Saison müssen die Löwen langfristig auf zwei Spieler verzichten - beide zogen sich in der gleichen Trainingseinheit einen Kreuzbandriss zu.

Sidi Sané, Bruder von Bayern -Star Leroy, riss sich am Mittwoch das Kreuzband im rechten Knie. Wie die Braunschweiger Zeitung berichtet, verletzte sich der Flügelspieler, indem er ohne Gegnereinwirkung im Rasen hängenblieb. Torhüter Tino Casali zog sich wiederum einen Teilriss des vorderen Kreuzbandes und einen Riss des Außenbandes im rechten Knie zu, als er mit einem Gegenspieler zusammenrauschte.

„Die beiden Diagnosen sind bittere Nachrichten für uns und für die Spieler. Tino hat in der bisherigen Sommervorbereitung einen guten und ehrgeizigen Eindruck hinterlassen, er wollte seine Chance bei uns ergreifen“, ergänzt Sport-Geschäftsführer Benjamin Kessel . „Auch Sidi hat sich viel vorgenommen, um nach einem für ihn nicht immer ganz einfachen ersten Jahr bei uns durchzustarten. Wir haben ihn in den vergangenen Wochen auf einem vielversprechenden Weg gesehen.“

Sané verpasst Spiel gegen Jugendklub Schalke

Für Sané ist es der zweite Saisonbeginn in Folge, den er verletzt verpassen wird. In der Sommervorbereitung für die vergangene Saison hatte sich der 21-Jährige bereits einen Innenbandriss im Knie zugezogen und fiel für die ersten neun Spiele aus. Der Flügelspieler verpasst durch die neue Verletzung auf jeden Fall die Rückkehr zu seinem Jugendverein Schalke 04, auf den Braunschweig am ersten Spieltag trifft.