2. Bundesliga: Überraschender Trainingsgast beim HSV

Der HSV ist bereits in die Sommervorbereitung für die neue Saison gestartet und hat mit Davie Selke auch gerade erst einen neuen Spieler verpflichtet. Doch auf dem Trainingsplatz treibt sich auch ein überraschender Gast rum.

Seit Donnerstag ist beim HSV ein neues Gesicht auf dem Trainingsplatz: Davie Selke wechselte vom 1. FC Köln zu den Rothosen . Doch den Fans, die in den vergangenen Tagen beim Training zugeschaut haben, dürfte noch ein weiteres neues Gesicht aufgefallen sein - das von einem überraschenden Gast.

Doch auch die beiden Cheftrainer spielen eine Rolle: „Daniel Scherning hat mir immer schon von Steffen Baumgart und der gemeinsamen Zeit in Paderborn erzählt“, sagte Pfitzner gegenüber der Bild . Scherning war für fünf Jahre der Co-Trainer von Baumgart, bevor sich ihre Wege trennten.

Pfitzner möchte beim HSV nicht spionieren

Nun soll sein Co-Trainer beim HSV Einblicke in die Abläufe und Übungsinhalte bekommen, auch bei der Vorbereitung des Trainings ist er integriert. „Es ging jetzt nicht darum, Ideen zu klauen oder zu spionieren, sondern sich vor allem über Fußball auszutauschen und dazuzulernen“, erklärt der Ex-Profi: „Die Herangehensweise und Abläufe in der Trainingsvorbereitung oder auch die praktische Umsetzung bei den Einheiten selbst zu sehen und mit dem Trainerteam und dem Spielanalysten in den Austausch zu kommen, ist für mich sehr interessant und macht mir wahnsinnig Spaß.“