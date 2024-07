2. Bundesliga: Spielplan fix! Hammer-Start für HSV!

von SPORT1 04.07.2024 • 12:08 Uhr Der komplette Spielplan der 2. Bundesliga wurde am Donnerstag veröffentlicht. Die Saison wird mit dem Kracher zwischen Köln und HSV eröffnet. SPORT1 übertragt erneut alle Topspiele am Samstagabend im Free-TV.

Die DFL hat den kompletten Spielplan der 2. Bundesliga veröffentlicht. Für den HSV beginnt es direkt mit einem harten Auftaktprogramm: Nach dem Kracher-Eröffnungsspiel gegen den 1. FC Köln erwarten sie am zweiten Spieltag direkt Hertha BSC im Volkspark, anschließend geht es nach Hannover.

Das Eröffnungsspiel wird am 2. August um 20.30 Uhr ausgetragen. Der erste Spieltag erstreckt sich bis Sonntag, den 4. August. Unter anderem empfängt der FC Schalke 04 am 1. Spieltag Eintracht Braunschweig.

Henning Matriciani (l.) und Fabian Reese im Zweikampf

Weitere zeitgenaue Ansetzungen gibt es aktuell noch nicht, sie werden etappenweise während der Saison festgelegt.

Zumindest stehen aber schon die Spieltage für die zahlreichen Derbys, die es in der 2. Bundesliga geben wird, fest. Das Niedersachsen-Derby zwischen Braunschweig und Hannover geht am 8. und 25. Spieltag über die Bühne. Nürnberg und Fürth treffen am 9. und 26. Spieltag im Frankenderby aufeinander. Durch den Abstieg vom 1. FC Köln gibt es in der kommenden Saison wieder das Rheinderby mit Fortuna Düsseldorf, sie spielen am 6. und 23. Spieltag gegeneinander.

Übersicht einiger ausgewählter Spiele:

6. Spieltag (20.–22.09.24): Fortuna Düsseldorf – 1. FC Köln

8. Spieltag (04.–06.10.24): FC Schalke 04 – Hertha BSC

8. Spieltag (04.–06.10.24): Eintracht Braunschweig – Hannover 96

9. Spieltag (18.–20.10.24): SpVgg Greuther Fürth – 1. FC Nürnberg

13. Spieltag (22.–24.11.24): Hamburger SV – FC Schalke 04

23. Spieltag (21.–23.02.25): 1. FC Köln – Fortuna Düsseldorf

25. Spieltag (07.–09.03.25): Hertha BSC – FC Schalke 04

25. Spieltag (07.–09.03.25): Hannover 96 – Eintracht Braunschweig

26. Spieltag (14.–16.03.25): 1. FC Nürnberg – SpVgg Greuther Fürth

30. Spieltag (19./20.04.25): FC Schalke 04 – Hamburger SV

Die gesamte Hinrunde wird noch in diesem Jahr ausgetragen, am 23. Dezember beginnt dann die Winterpause. Die Rückrunde beginnt am 17. Januar. Der letzte Spieltag ist für den 18. Mai angesetzt, an dem traditionell alle Spiele zeitgleich am Sonntag um 15.30 Uhr angepfiffen werden.

Englische Wochen wird es in der zweiten Liga nicht geben.

RTL überträgt drei Konferenzen im Free-TV

Erneut zeigt SPORT1 alle Topspiele am Samstag um 20.30 Uhr im Free-TV. Sky zeigt alle 306 Spiele live. Zusätzlich wird RTL drei Zweitliga-Konferenzen im Free-TV übertragen.

Auch die Termine für die Relegation stehen bereits fest. Der Tabellendritte wird am 22. und 26. Mai um den Aufstieg in die Bundesliga kämpfen, während der Tabellen-16. am 23. und 27. Mai noch eine Chance bekommt, noch um den Klassenerhalt zu packen.