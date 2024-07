Schalke-Legende schimpft: „Heidel hat in Beutel gefasst und es kam nichts dabei rum"

Fischer: „Schalke muss wieder aufsteigen“

SPORT1: Schalke startet am Samstag daheim gegen Braunschweig. Mit welchen Gefühlen denken Sie an die neue königsblaue Saison?

Abramczik: Also ich kenne nur einen mit einem Diamanten-Auge, das war früher der Günter Siebert (früherer Präsident von Schalke 04, d. Red.). Ich weiß nicht, ob Ben Manga so ein Auge hat. Siebert holte einst Klaus, mich, Kremers, Nigbur, Rüssmann, Beverungen. Siebert legte damals ein ganz schönes Brett dahin.

Fischer: Wir warten erstmal ab, was da alles geholt wurde. Ich hoffe für unseren FC Schalke, dass er ein glückliches Händchen hat. Es wird eine spannende Saison. Ich fiebere immer mit. Ich lebe seit über 50 Jahren in dieser Stadt und habe elf Jahre für Schalke gespielt, war Co-Trainer und Trainer. Wir Ehemalige stehen zu unserem Verein, wir sind Schalke 04.

„Der Heidel hat in den Beutel gefasst und es kam nichts dabei rum“

Abramczik: Schon. Ich finde es immer schade, wenn man ehemalige Spieler wegschickt. In den vergangenen Jahren waren so viele Trainer hier, die auch ihren ganzen Staff und Spieler mitgebracht haben. Wir von der 70er-Generation wurden nie gefragt. Es wurden immer fremde Leute geholt, die den Verein überhaupt nicht kennen. Wenn du Geld hast, kannst du in den Beutel reingreifen und Spieler holen. Der Heidel (der frühere Schalke-Manager Christian Heidel, jetzt Mainz 05, d. Red.) hat zu seiner Zeit in den Beutel gefasst und es kam nichts dabei rum. Büskens und Asa (Gerald Asamoah, d. R.) waren die letzten Jungs, die hier fest verwurzelt waren. Mir tut es leid, dass die beiden weg sind.