Transfer-Coup: Nürnberg holt Knoche

Der 1. FC Nürnberg um Trainer Miroslav Klose bastelt am Kader für die neue Saison - und kann sich nun auf einen erfahrenen Bundesliga-Innenverteidiger freuen.

Der 1. FC Nürnberg um Trainer Miroslav Klose bastelt am Kader für die neue Saison - und kann sich nun auf einen erfahrenen Bundesliga-Innenverteidiger freuen.

Fußball-Zweitligist 1. FC Nürnberg ist mit der Verpflichtung von Innenverteidiger Robin Knoche ein Transfer-Coup geglückt. Der 32-Jährige, der in der Vorsaison noch für Bundesligist Union Berlin in der Champions League aufgelaufen war, wechselt ablösefrei zu den Franken um Trainer Miroslav Klose. Das teilte der Verein am Freitag mit.