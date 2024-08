2. Bundesliga: Bitteres Debüt! HSV jubelt nach Köln-Patzer

Dabei hätte der 1. FC Köln im Eröffnungsspiel der neuen Saison in der 2. Bundesliga (Jetzt im Liveticker) kurz zuvor selber in Führung gehen können - wenn nicht müssen. Keine drei Minuten waren in Köln gespielt und der Bundesliga-Absteiger hatte bereits zahlreiche Chancen vergeben - der HSV hingegen benötigte nur die eine.