2. Bundesliga heute: Darmstadt - Düsseldorf LIVE im TV, Liveticker & Livestream

von SPORT1-AI 04.08.2024 • 05:00 Uhr Der SV Darmstadt 98 empfängt heute die Fortuna Düsseldorf. Der Anstoß ist um 13:30 Uhr im Merck-Stadion am Böllenfalltor. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am heutigen Sonntag um 13:30 Uhr trifft der SV Darmstadt 98 auf Fortuna Düsseldorf im Merck-Stadion am Böllenfalltor. Die Statistik spricht eine klare Sprache: In den letzten zwölf Zweitligaduellen zwischen diesen beiden Teams konnte Darmstadt nur zwei Siege einfahren, während Fortuna Düsseldorf zehnmal als Sieger vom Platz ging.

Besonders auffällig ist die Torbilanz: Die Lilien erzielten in diesen Begegnungen lediglich neun Tore, während sie 23 Gegentore hinnehmen mussten. Trainer Thorsten Lieberknecht, der in seine 10. Zweitliga-Saison geht und mit 298 absolvierten Spielen der erfahrenste Coach der Liga ist, steht vor einer schwierigen Aufgabe gegen das Team von Daniel Thioune, dem vierterfahrensten Trainer der aktuellen Saison.

Fortunas starke Auftaktbilanz

Fortuna Düsseldorf hat in den letzten zehn Zweitliga-Saisons nur einmal das Auftaktspiel verloren – ein 1:2 gegen den Hamburger SV im September 2020. In dieser Zeit erzielte die Mannschaft in jedem Auftaktspiel mindestens ein Tor und konnte viermal ohne Gegentor bleiben. Besonders beeindruckend ist, dass die Fortuna die letzten drei Auftaktspiele allesamt gewinnen konnte.

Im Gegensatz dazu hat der SV Darmstadt 98 keines der letzten fünf Auftaktspiele in der 1. oder 2. Bundesliga gewinnen können und verlor die letzten vier sogar ohne ein einziges Tor zu erzielen. Allerdings haben die Lilien fünf der sieben Zweitliga-Auftaktspiele im eigenen Stadion gewonnen, was ihnen Hoffnung geben könnte.

Offensive Power gegen defensive Schwächen

Fortuna Düsseldorf zeigte in der vergangenen Saison eine beeindruckende Offensivleistung und erzielte 72 Tore, was der Bestwert in der 2. Bundesliga war. Auch die Tordifferenz von plus 32 war ligaweit die beste und stellt einen Vereinsrekord dar. Demgegenüber steht der SV Darmstadt 98, der in der letzten Bundesliga-Saison 86 Gegentore kassierte – ein Vereinsnegativrekord.

Besonders bitter für die Fortuna ist der Verlust von Christian Tzolis, der mit 22 Toren der geteilte beste Torschütze der letzten Zweitliga-Saison war. Auf der anderen Seite hat Darmstadt mit Torwart-Neuzugang Karol Niemczycki einen ehemaligen Düsseldorfer in den eigenen Reihen, der in der vergangenen Saison mit seinen Leistungen im DFB-Pokal für Aufsehen sorgte. Es bleibt abzuwarten, wie sich diese Faktoren auf das heutige Spiel auswirken werden.

Wird SV Darmstadt 98 gegen Fortuna Düsseldorf heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel ist nicht im Free-TV zu sehen.

2. Liga heute: Wo wird D98 gegen F95 im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann auf Sky und im Sky-Livestream verfolgt werden.

2. Bundesliga: SV Darmstadt 98 gegen Fortuna Düsseldorf im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: SV Darmstadt 98 gegen Fortuna Düsseldorf im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights im Free-TV und in Videoclips auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel im Free-TV eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur 2. Bundesliga!

Die Highlights der Freitags- und Samstagsspiele sind an den Spieltagen 1 und 2 am Sonntagmorgen ab 9:30 Uhr in „Bundesliga Pur – 2. Bundesliga“ zu sehen, ab dem 3. Spieltag dann am Sonntagmorgen vor dem STAHLWERK Doppelpass in „Bundesliga Pur – 1. & 2. Bundesliga“ ab 08:30 Uhr.

Zudem können die Fans auf den digitalen Kanälen von SPORT1 an den Spieltagen jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.