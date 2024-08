2. Bundesliga heute: Elversberg - Köln LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SV 07 Elversberg empfängt heute den 1. FC Köln. Der Anstoß ist um 13:00 Uhr in der Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am heutigen Samstag, den 10. August 2024, um 13:00 Uhr, treffen in der 2. Bundesliga der SV 07 Elversberg und der 1. FC Köln aufeinander. Es ist das erste Aufeinandertreffen dieser beiden Mannschaften im deutschen Profifußball. Während die Geißböcke seit der Bundesliga-Gründung durchgehend im Profifußball vertreten sind, bestreiten die Saarländer erst ihre vierte Saison im deutschen Profifußball und ihre zweite in der 2. Liga.

Steffen feierte gegen Köln sein Bundesliga-Debüt

Horst Steffen erinnert sich sicherlich noch gut an sein erstes Bundesliga-Spiel im Juli 1988, als er für Bayer Uerdingen gegen den 1. FC Köln direkt traf. Sein einziges Zweitligaduell gegen die Kölner verlor er jedoch im August 2002 mit dem MSV Duisburg knapp mit 3:4. Der 1. FC Köln startete mit einer 1:2-Niederlage gegen den Hamburger SV in die Saison und ist seit zehn Auswärtsspielen ohne Sieg.

Statistiken und Schlüsselspieler

Am ersten Spieltag dieser Zweitliga-Saison gab der 1. FC Köln 28 Schüsse ab – mehr als jedes andere Team. Die SV Elversberg hingegen brachte es nur auf acht Schüsse, den Ligatiefstwert. Besonders auffällig ist, dass Köln 54% seiner Tore in der letzten Saison nach Standardsituationen erzielte, während Elversberg 23 ihrer 63 Gegentore nach ruhenden Bällen kassierte.

Kölns Tim Lemperle war am ersten Spieltag der Spieler mit den meisten Torschussbeteiligungen (7) und wird auch heute eine Schlüsselrolle spielen. Die SV Elversberg muss zudem aufpassen, da Köln am ersten Spieltag mit Abstand die meisten Flanken schlug (34), während Elversberg nur vier Flanken zustande brachte.

Wird SV 07 Elversberg gegen 1. FC Köln heute im Free-TV übertragen?

2. Liga heute: Wo wird ELV gegen KOE im TV & Stream übertragen?

2. Bundesliga: SV 07 Elversberg gegen 1. FC Köln im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Highlights im Free-TV und in Videoclips auf den digitalen SPORT1 Plattformen

Die Highlights der Freitags- und Samstagsspiele sind an den Spieltagen 1 und 2 am Sonntagmorgen ab 9:30 Uhr in „Bundesliga Pur – 2. Bundesliga“ zu sehen, ab dem 3. Spieltag dann am Sonntagmorgen vor dem STAHLWERK Doppelpass in „Bundesliga Pur – 1. & 2. Bundesliga“ ab 08:30 Uhr.