2. Bundesliga heute: Hamburg - Münster LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1-AI 31.08.2024 • 10:00 Uhr Hamburger SV empfängt heute den SC Preußen Münster. Der Anstoß ist um 13:00 Uhr im Volksparkstadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am heutigen Samstag, den 31. August 2024, kommt es im Volksparkstadion zu einem besonderen Aufeinandertreffen: Der Hamburger SV empfängt in der 2. Bundesliga den SC Preußen Münster. Beide Teams gehören zu den Gründungsmitgliedern der Bundesliga, treffen jedoch zum ersten Mal seit 50 Jahren wieder aufeinander. In den bisherigen drei Begegnungen blieb der HSV ungeschlagen und konnte zuletzt 1974 in der 1. DFB-Pokalrunde einen klaren 4:0-Sieg in Münster feiern. Diese historische Dimension verleiht dem Spiel eine besondere Note.

Hamburg - Münster LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Hamburgs Trainer Steffen Baumgart hat eine beeindruckende Bilanz gegen den heutigen Gegner vorzuweisen. In seiner Trainerkarriere absolvierte er nur gegen den FSV Zwickau mehr Pflichtspiele (5) als gegen Preußen Münster (4) und blieb dabei stets ungeschlagen. Alle vier Duelle bestritt er mit dem SC Paderborn und gewann die drei Heimspiele darunter allesamt. Diese Erfolgsserie wird Baumgart sicherlich motivieren, auch im Volksparkstadion seine positive Bilanz gegen Münster fortzusetzen.

Schwacher Saisonstart für beide Teams

Der Hamburger SV erlebte einen durchwachsenen Start in die aktuelle Zweitliga-Saison und holte lediglich vier Punkte aus den ersten drei Spielen. Dies ist der geteilt schwächste Saisonstart der Rothosen im Unterhaus seit 2021/22. Besonders gegen Aufsteiger tat sich der HSV zuletzt schwer und verlor fünf der letzten acht Zweitliga-Spiele gegen Neulinge. Auf der anderen Seite steht Preußen Münster, das mit nur einem Punkt aus drei Spielen den schlechtesten Saisonstart in der Vereinsgeschichte der 2. Bundesliga hinlegte. 15 der 27 Aufsteiger, die so schwach starteten, stiegen am Saisonende direkt wieder ab.

Personelle Herausforderungen und Schlüsselspieler

Der Hamburger SV muss heute auf seinen Kapitän Sebastian Schonlau verzichten, der Gelb-Rot-gesperrt fehlt. Schonlau war in dieser Saison bisher der Spieler mit den meisten Pässen, abgefangenen gegnerischen Pässen und geblockten Abschlüssen beim HSV. Ohne ihn kassierte der HSV seit seinem Debüt fast doppelt so viele Gegentore pro Spiel. Auf der anderen Seite steht Preußen Münsters Marc Lorenz, der in dieser Saison bereits neun Schüsse abgab, jedoch noch ohne Torerfolg blieb. Zudem ist Andras Nemeth, der vom HSV ausgeliehen ist, ein interessanter Akteur. In 42 Pflichtspielen für Hamburg traf er zweimal, blieb jedoch in den letzten 37 Zweitliga-Einsätzen torlos.

Wird Hamburger SV gegen SC Preußen Münster heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird HSV gegen MUE im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: Hamburger SV gegen SC Preußen Münster im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Hamburger SV gegen SC Preußen Münster im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel der 2. Bundesliga im Free-TV auch eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur 2. Bundesliga!

Fans können auf den digitalen Kanälen von SPORT1 jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.