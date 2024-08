2. Bundesliga heute: Hannover - HSV LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Der Hamburger SV reist mit einer beeindruckenden Bilanz nach Hannover. In den letzten fünf Begegnungen in der 2. Bundesliga konnte der HSV viermal als Sieger vom Platz gehen.

Hannover - HSV heute LIVE im TV, Livestream, Ticker

Starker Saisonstart für Hannover 96

Hannover 96 hat mit vier Punkten aus den ersten beiden Spielen den besten Saisonstart seit der Aufstiegssaison 2016/17 hingelegt. Damals gewannen die Niedersachsen die ersten beiden Spiele und stiegen am Ende der Saison in die Bundesliga auf. Besonders beeindruckend: Hannover blieb in den ersten beiden Spielen ohne Gegentor – ein Kunststück, das ihnen in der 2. Bundesliga zuvor nur einmal in der Saison 1998/99 gelang. Trainer Stefan Leitl setzte beim letzten Spiel gegen Preußen Münster auf Kontinuität und veränderte die Startelf nicht.

Hamburger SV: Königsdörffer in Topform

Der Hamburger SV startete ebenfalls solide in die Saison und holte vier Punkte aus den ersten beiden Spielen, genau wie in der Vorsaison. Besonders hervorzuheben ist Ransford Königsdörffer, der bereits drei Tore in dieser Spielzeit erzielt hat und damit seine Ausbeute aus der gesamten letzten Saison übertroffen hat. Er traf in den letzten beiden Spielen in Folge und wird sicherlich auch heute eine wichtige Rolle spielen. Hannovers Torhüter Ron-Robert Zieler wird gefordert sein, seine bisher makellose Bilanz zu verteidigen. Der Weltmeister verhinderte laut Expected-Goals-on-Target-Modell bereits 2.3 Gegentore – Bestwert aller Torhüter in dieser Saison.