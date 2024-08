2. Bundesliga heute: Hertha - Paderborn LIVE im TV, Liveticker & Livestream

von SPORT1-AI 03.08.2024 • 05:00 Uhr Hertha BSC empfängt heute den SC Paderborn 07. Der Anstoß ist um 13:00 Uhr im Olympiastadion Berlin. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Hertha BSC trifft am heutigen Samstag um 13:00 Uhr im Olympiastadion auf den SC Paderborn 07. Die Berliner gehen mit einer beeindruckenden Serie von fünf Pflichtspielsiegen in Folge gegen die Ostwestfalen in die Partie.

Der letzte Sieg des SCP gegen die Alte Dame liegt fast ein Jahrzehnt zurück: Im November 2014 siegte Paderborn mit 3:1 in der Bundesliga. Besonders im Fokus steht Hertha-Neuzugang Diego Demme, der zwischen 2012 und 2014 61-mal für Paderborn auflief und nun erstmals gegen seinen ehemaligen Klub antreten wird.

Schwache Saisonstarts und Defensivprobleme

Der SC Paderborn hat traditionell Schwierigkeiten zum Saisonauftakt in der 2. Bundesliga. Von 15 Auftaktspielen in der eingleisigen 2. Liga verloren die Paderborner zehn – mehr als jeder andere Klub. Auch der Start in die aktuelle Saison verlief alles andere als optimal: Mit einer 0:5-Niederlage bei Greuther Fürth stellte der SCP einen Negativrekord ein.

Hertha BSC hingegen zeigte in der vergangenen Saison offensive Stärke mit 69 Toren, musste jedoch auch 59 Gegentore hinnehmen und landete auf Platz 9, der schlechtesten Zweitliga-Endplatzierung seit 1995/96.

Tabakovic und Michel im Fokus

Haris Tabakovic war in der vergangenen Saison mit 22 Toren geteilter Torschützenkönig und traf in beiden Spielen gegen Paderborn. Auf der anderen Seite kehrte Sven Michel, der Rekordtorschütze des SCP in den deutschen Profiligen, im Sommer zurück und wird versuchen, seine beeindruckende Bilanz gegen Hertha auszubauen.

Ein Ausfall, der den Berlinern wehtun könnte, ist der von Fabian Reese, der in der letzten Saison mit elf Vorlagen der Topvorbereiter war. Ohne Reese tat sich Hertha schwer und konnte keines der drei Spiele ohne ihn gewinnen. Es bleibt abzuwarten, wie die Berliner diesen Ausfall kompensieren werden.

Wird Hertha BSC gegen SC Paderborn 07 heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel ist nicht im Free-TV zu sehen.

2. Liga heute: Wo wird BSC gegen SCP im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann auf Sky und im Sky-Livestream verfolgt werden.

2. Bundesliga: Hertha BSC gegen SC Paderborn 07 im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Hertha BSC gegen SC Paderborn 07 im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights im Free-TV und in Videoclips auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel im Free-TV eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur 2. Bundesliga!

Die Highlights der Freitags- und Samstagsspiele sind an den Spieltagen 1 und 2 am Sonntagmorgen ab 9:30 Uhr in „Bundesliga Pur – 2. Bundesliga“ zu sehen, ab dem 3. Spieltag dann am Sonntagmorgen vor dem STAHLWERK Doppelpass in „Bundesliga Pur – 1. & 2. Bundesliga“ ab 08:30 Uhr.

Zudem können die Fans auf den digitalen Kanälen von SPORT1 an den Spieltagen jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.