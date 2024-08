2. Bundesliga heute: KSC - Nürnberg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Am heutigen Samstag um 13:00 Uhr trifft der Karlsruher SC im heimischen Wildparkstadion auf den 1. FC Nürnberg . Die Badener gehen mit einer beeindruckenden Serie in das Duell: Seit fünf Zweitliga-Spielen sind sie gegen den Club ungeschlagen und konnten dabei vier Siege und ein Unentschieden verbuchen.

Klose neuer Cheftrainer in Nürnberg

Für den 1. FC Nürnberg steht heute ein besonderes Ereignis an: Miroslav Klose gibt sein Debüt als Cheftrainer im deutschen Profifußball. Der Weltmeister von 2014 ist der siebte Zweitliga-Trainer, der zuvor als Spieler mit Deutschland Weltmeister wurde. Als Spieler war Klose gegen den Karlsruher SC stets erfolgreich – in drei Duellen gelangen ihm drei Siege, zwei Tore und ein Assist.

Spieler im Fokus

Besonders im Fokus stehen heute zwei Spieler: Auf Seiten des Karlsruher SC ist es Marvin Wanitzek, der gegen keinen anderen Verein mehr Zweitliga-Scorerpunkte sammelte als gegen den 1. FC Nürnberg (3 Tore, drei Assists). In den letzten drei Heimspielen gegen den Club war er an vier Toren direkt beteiligt.

