2. Bundesliga heute: Nürnberg - Schalke LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1-AI 10.08.2024 • 05:00 Uhr Der 1. FC Nürnberg empfängt heute den FC Schalke 04. Der Anstoß ist um 13:00 Uhr im Max-Morlock-Stadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am heutigen Samstag, den 10. August 2024, um 13:00 Uhr, empfängt der 1. FC Nürnberg den FC Schalke 04 im Max-Morlock-Stadion. Die Ausgangslage könnte für die Gastgeber kaum schwieriger sein: Seit einem 0:3 in der Bundesliga im März 2013 haben die Nürnberger keines der letzten neun Pflichtspiele gegen die Schalker gewinnen können.

In der 2. Bundesliga ist die Bilanz der Knappen gegen den FCN noch beeindruckender: Alle vier bisherigen Duelle entschieden die Schalker für sich. Für den 1. FC Nürnberg geht es darum, nach der Auftaktniederlage beim Karlsruher SC (2:3) nicht erneut mit zwei Niederlagen in eine Zweitliga-Saison zu starten.

Schalke mit starkem Saisonauftakt

Der FC Schalke 04 startete mit einem beeindruckenden 5:1-Sieg gegen Eintracht Braunschweig in die neue Saison und geht somit erstmals seit sieben Jahren wieder als Tabellenführer in einen Zweitliga-Spieltag. Besonders hervorzuheben ist Moussa Sylla, der bei seinem Ligadebüt für die Schalker gleich doppelt traf – eine Leistung, die zuletzt Hamit Altintop im August 2003 in der Bundesliga gegen Borussia Dortmund gelang.

Auch Kenan Karaman zeigte sich in Torlaune und erzielte in seinem 89. Zweitligaspiel seinen ersten Doppelpack. Schalke überbot am ersten Spieltag seinen Expected-Goals-Wert um 2.9 Tore und kam auf eine Chancenverwertung von 42 Prozent, was ebenfalls Bestwert am ersten Spieltag war.

Nürnberg unter Druck

Der 1. FC Nürnberg steht nach der Auftaktniederlage gegen den Karlsruher SC bereits unter Druck. Trotz einer 2:0-Führung mussten sich die Franken letztlich mit 2:3 geschlagen geben – ein Rückschlag, der erstmals seit Mai 2018 eine Niederlage nach Zwei-Tore-Führung bedeutete. Florian Pick, der bei seiner Zweitliga-Premiere für den FCN direkt traf, wird auch heute wieder im Fokus stehen.

Pick kam gegen den KSC auf fünf Torschussbeteiligungen, was den Bestwert beim FCN am ersten Spieltag darstellt. Saisonübergreifend verlor Nürnberg sieben der letzten acht Zweitliga-Spiele und muss dringend punkten, um nicht frühzeitig in den Abstiegskampf zu geraten.

Wird 1. FC Nürnberg gegen FC Schalke 04 heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel ist nicht im Free-TV zu sehen.

2. Liga heute: Wo wird FCN gegen S04 im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann auf Sky und im Sky-Livestream verfolgt werden.

2. Bundesliga: 1. FC Nürnberg gegen FC Schalke 04 im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: 1. FC Nürnberg gegen FC Schalke 04 im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

