2. Bundesliga heute: Paderborn - Darmstadt LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Am heutigen Sonntag, den 11. August 2024, um 13:30 Uhr, empfängt der SC Paderborn 07 den SV Darmstadt 98 zum 11. Aufeinandertreffen in der 2. Bundesliga.

Am heutigen Sonntag, den 11. August 2024, um 13:30 Uhr, empfängt der SC Paderborn 07 den SV Darmstadt 98 zum 11. Aufeinandertreffen in der 2. Bundesliga. Die Bilanz spricht dabei eine deutliche Sprache: Die letzten fünf Duelle gingen allesamt an die Lilien aus Darmstadt.

Für Torsten Lieberknecht, Trainer des SV Darmstadt 98, ist es ein besonderes Spiel, denn er erreicht als achter Trainer sein 300. Spiel in der 2. Bundesliga. Gegen keinen anderen aktuellen Zweitligisten hat Darmstadt eine solch beeindruckende Siegesserie vorzuweisen.

SC Paderborn mit Rückenwind

Der SC Paderborn geht mit viel Selbstvertrauen in die Partie. Die Mannschaft von Trainer Lukas Kwasniok gewann saisonübergreifend die letzten drei Zweitliga-Spiele und könnte mit einem weiteren Sieg einen neuen Vereinsrekord aufstellen. Besonders auffällig war der Auftaktsieg in dieser Saison, bei dem Paderborn als eine von nur drei Mannschaften ein Tor nach einem Eckball erzielte.

Mit jungen Talenten wie Santiago Castañeda und Aaron Zehnter, die beide am ersten Spieltag in der Startelf standen, zeigt sich der SCP zudem zukunftsorientiert. Zehnter bereitete dabei das 1:0 durch Felix Götze vor und erzielte den höchsten Expected-Assists-Wert aller Spieler am ersten Spieltag.

SV Darmstadt 98 in der Krise

Der SV Darmstadt 98 hingegen steckt in einer tiefen Krise. Die Lilien verloren ihr viertes Zweitliga-Auftaktspiel in Serie und kassierten dabei die fünfte Pflichtspielniederlage in Folge ohne eigenen Treffer – ein Negativrekord im Profibereich des Vereins. Saisonübergreifend konnte Darmstadt nur eines der letzten 28 Pflichtspiele gewinnen.

Besonders anfällig zeigte sich die Defensive bei Standardsituationen: In der vergangenen Bundesliga-Saison kassierte Darmstadt zehn Gegentore nach Ecken, nur der FC Augsburg war in dieser Hinsicht noch anfälliger. Ein Lichtblick könnte der junge Othmane El Idrissi sein, der trotz seines Platzverweises gegen Düsseldorf als großes Talent gilt. Ob die Lilien ihre Negativserie heute durchbrechen können, bleibt abzuwarten.

Wird SC Paderborn 07 gegen SV Darmstadt 98 heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel ist nicht im Free-TV zu sehen.

2. Liga heute: Wo wird SCP gegen D98 im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann auf Sky und im Sky-Livestream verfolgt werden.

