2. Bundesliga heute: Regensburg - Fürth LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1-AI 30.08.2024 • 15:35 Uhr SSV Jahn Regensburg empfängt heute die SpVgg Greuther Fürth. Der Anstoß ist um 18:30 Uhr im Jahnstadion Regensburg. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am heutigen Freitagabend um 18:30 Uhr trifft der SSV Jahn Regensburg im heimischen Jahnstadion auf die SpVgg Greuther Fürth. Die Regensburger haben in den letzten acht Zweitliga-Duellen gegen die Fürther keinen Sieg einfahren können, wobei sechs der letzten sieben Begegnungen verloren gingen. Der letzte Erfolg des Jahn gegen die Franken datiert aus dem April 2018, als man auswärts mit 2:1 gewann. Trotz dieser negativen Bilanz hoffen die Oberpfälzer, ihre jüngste Heimstärke auszuspielen und erstmals in diesem Kalenderjahr drei Pflichtheimspiele in Folge zu gewinnen.

Regensburg - Fürth LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Ein besonderes Augenmerk wird auf Fürths Julian Green liegen, der in den ersten drei Spieltagen dieser Zweitliga-Saison bereits 13 Schüsse abgegeben hat – Ligahöchstwert zusammen mit Kölns Tim Lemperle. Green hat in sieben Spielen gegen Regensburg bereits drei Tore erzielt und traf gegen keinen anderen Verein im Unterhaus häufiger. Seine Form könnte entscheidend sein, um die Fürther Offensive in Schwung zu bringen und die ungeschlagene Serie der Franken in dieser Saison fortzusetzen.

Regensburgs Offensive bleibt bislang blass

Der SSV Jahn Regensburg steht nach drei Spielen mit nur drei Punkten da und hat bisher lediglich ein Tor erzielt. In der gesamten 2. Bundesliga-Historie des Vereins waren es nach drei Spielen nie so wenige Treffer. Im Vergleich dazu hatten die Oberpfälzer in der letzten Saison nach drei Spielen bereits sieben Punkte auf dem Konto. Trotz dieser schwachen Offensivleistung konnte der Jahn zuletzt zwei Pflichtheimspiele in Folge gewinnen, was Hoffnung auf eine Trendwende gibt.

Fürth mit starkem Saisonstart und stabiler Startelf

Die SpVgg Greuther Fürth ist in den ersten drei Spielen dieser Zweitliga-Saison unbesiegt geblieben (1 Sieg, zwei Unentschieden), was den Franken zuletzt in der Aufstiegssaison 2020/21 gelungen war. Zudem liefen die Fürther in allen drei Spielen mit der gleichen Startelf auf, was für Kontinuität und Stabilität spricht. Ein weiterer interessanter Aspekt ist, dass Fürth in jedem Spiel dieser Saison in Führung ging, jedoch auch schon vier Punkte nach Führungen verspielte. Diese Konstanz und die Fähigkeit, früh in Führung zu gehen, könnten im heutigen Spiel gegen Regensburg den Unterschied machen.

Wird SSV Jahn Regensburg gegen SpVgg Greuther Fürth heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird REG gegen SGF im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: SSV Jahn Regensburg gegen SpVgg Greuther Fürth im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: SSV Jahn Regensburg gegen SpVgg Greuther Fürth im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

