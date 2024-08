Guter Tag für den VAR: Magdeburg siegt in Nürnberg

Die Zwischenbilanz für den neuen Coach nimmt bedenkliche Züge an: Der 1. FC Nürnberg um Miroslav Klose hat gegen den 1. FC Magdeburg die zweite Saisonniederlage in der 2. Fußball-Bundesliga kassiert. Beim verdienten 0:4 (0:1) des Clubs profitierten die Gäste auch von zwei korrekten Entscheidungen des VAR. Unter anderem wurde die Führung von Xavier Amaechi (20.) nachträglich anerkannt.

Magdeburg, für das auch Livan Burcu (65.), Alexander Nollenberger (84.) und Philipp Hercher (90.+2) trafen, kletterte vorerst auf Rang drei der Tabelle. Nürnberg, das in den Liga-Partien zuvor bei Darmstadt 98 (1:1) und dem Karlsruher SC (2:3) ebenso einen Sieg verpasste, bleibt auf Platz 13. In der laufenden Saison gab es damit neben dem glücklichen Weiterkommen im DFB-Pokal (5:3 im Elfmeterschießen beim 1. FC Saarbrücken) erst einen Sieg in Liga 2 (3:1 über Schalke 04).